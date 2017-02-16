Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» предварительно договорилась с «Палмейрас» о переходе защитника Мины

    Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Барселона примера Испания возможные трансферы Йерри Мина

    «Барселона» достигла предварительной договоренности о трансфере защитника «Палмейрас» Йерри Мины.

    Переход состоится в январе 2018 года, потому что сейчас Мина хочет помочь команде в борьбе за Кубок Либертадорес.

    Сумма сделки оценивается примерно в 9 миллионов евро, а футболисту будет предложен контракт на 5 лет.

    Подробную статистику выступлений Мины смотрите здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться