«Барселона» предварительно договорилась с «Палмейрас» о переходе защитника Мины
«Барселона» достигла предварительной договоренности о трансфере защитника «Палмейрас» Йерри Мины.
Переход состоится в январе 2018 года, потому что сейчас Мина хочет помочь команде в борьбе за Кубок Либертадорес.
Сумма сделки оценивается примерно в 9 миллионов евро, а футболисту будет предложен контракт на 5 лет.
Подробную статистику выступлений Мины смотрите здесь.
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