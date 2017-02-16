«Барселона» предварительно договорилась с «Палмейрас» о переходе защитника Мины

«Барселона» достигла предварительной договоренности о трансфере защитника «Палмейрас» Йерри Мины.

Переход состоится в январе 2018 года, потому что сейчас Мина хочет помочь команде в борьбе за Кубок Либертадорес.

Сумма сделки оценивается примерно в 9 миллионов евро, а футболисту будет предложен контракт на 5 лет.

Подробную статистику выступлений Мины смотрите здесь.