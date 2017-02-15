Московский общественный транспорт будет бесплатным во время проведения в столице Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере.

Предполагается, что для бесплатного проезда болельщикам понадобятся персонифицированная карта зрителя (FanID) и билет на матч, проходящий в Москве.