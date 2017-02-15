Сергей Собянин: «Общественный транспорт будет бесплатным для гостей Кубка Конфедераций и ЧМ-2018»
Московский общественный транспорт будет бесплатным во время проведения в столице Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере.
Предполагается, что для бесплатного проезда болельщикам понадобятся персонифицированная карта зрителя (FanID) и билет на матч, проходящий в Москве.
Решили, что зрители и волонтеры #ЧМ2018 и #КК2017 смогут во время соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте @DtRoad— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 февраля 2017 г.
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