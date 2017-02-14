Владелец клуба Ху Цзяинь поделился мнением о трансферной политике внутри китайской суперлиги.

После ряда крупных трансферов в течение последних сезонов руководство китайской лиги пошло на ужесточение регламента. Лимит на легионеров в китайском чемпионате позволяет находиться только трем иностранным игрокам на поле одновременно.

Владелец «Гуанчжоу» хочет, чтобы к 2020 году его команда состояла только из китайских футболистов.

«Для меня идеальная команда «Эвергранда» состоит полностью из китайских игроков и с тренером мирового уровня во главе. Наша цель – развивать китайский чемпионат, и все силы должны быть брошены на это.

Наша прибыль идет от заработка на продаже билетов, но ее недостаточно, чтобы покрыть наши расходы. Однако клубом нужно управлять, как в бизнесе. Нам нужно увеличить свои доходы за счет продажи игроков, и строить команду из молодых местных футболистов, а не купленных иностранцев», — сказал Ху Цзяинь.

В течение последних 6 сезонов «Гуанчжоу Эвергранд» становится чемпионом Китая. Главным тренером клуба является Луис Фелипе Сколари.