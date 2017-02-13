Игорь Акинфеев: «По тому, что мы покажем в матче с «Зенитом», многое станет ясно»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча чемпионата России против «Зенита».
— Официальные матчи все ближе, возобновлять сезон армейцам предстоит матчем с санкт-петербургским «Зенитом». Как сильно итоговое распределение мест зависит именно от этого матча?
— Я бы сказал так: в чемпионатах России мы не раз сокращали и более серьезные отставания, варианты развития событий существуют самые разные. Но по тому, что мы покажем во встрече с «Зенитом», многое станет ясно.
Имею в виду и игровую дисциплину, и качество футбола, и вообще то, насколько много у нас будет получаться. Мы играем дома, при своих болельщиках, что, несомненно, будет нашим козырем.
Если мы хотим добиться своих целей в чемпионате, нужно уметь побеждать такие сильные команды, как «Зенит». Так что зависит все только от нас, – сказал Акинфеев.
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