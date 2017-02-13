Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча чемпионата России против .

— Официальные матчи все ближе, возобновлять сезон армейцам предстоит матчем с санкт-петербургским «Зенитом». Как сильно итоговое распределение мест зависит именно от этого матча?

— Я бы сказал так: в чемпионатах России мы не раз сокращали и более серьезные отставания, варианты развития событий существуют самые разные. Но по тому, что мы покажем во встрече с «Зенитом», многое станет ясно.

Имею в виду и игровую дисциплину, и качество футбола, и вообще то, насколько много у нас будет получаться. Мы играем дома, при своих болельщиках, что, несомненно, будет нашим козырем.

Если мы хотим добиться своих целей в чемпионате, нужно уметь побеждать такие сильные команды, как «Зенит». Так что зависит все только от нас, – сказал Акинфеев.