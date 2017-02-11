Агент Паулу Барбоза: «За Смолова даже китайцы не дадут больше 15 млн евро»
Футбольный агент Паулу Барбоза оценил трансферную стоимость нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.
«Объективная цена Смолова на европейском рынке? Он регулярно забивает за сборную? Нет. Играет в Лиге чемпионов? Нет.
При таком раскладе больше 15 миллионов евро за нападающего не дадут, и даже китайцы не заплатят столько, думаю.
Хотя иногда случаются загадочные комбинации, назовем это так. Взять Погба. Хороший игрок, но 105 миллионов евро, которые выложил за него «Манчестер Юнайтед», – безумие! Он и половины этих денег не стоит!» — заявил Барбоза.
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