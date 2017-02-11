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    Агент Паулу Барбоза: «За Смолова даже китайцы не дадут больше 15 млн евро»

    Теги Федор Смолов Премьер-лига Россия Паулу Барбоза Краснодар

    Футбольный агент Паулу Барбоза оценил трансферную стоимость нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

    «Объективная цена Смолова на европейском рынке? Он регулярно забивает за сборную? Нет. Играет в Лиге чемпионов? Нет.

    При таком раскладе больше 15 миллионов евро за нападающего не дадут, и даже китайцы не заплатят столько, думаю.

    Хотя иногда случаются загадочные комбинации, назовем это так. Взять Погба. Хороший игрок, но 105 миллионов евро, которые выложил за него «Манчестер Юнайтед», – безумие! Он и половины этих денег не стоит!» — заявил Барбоза.

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