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    «Оренбург» арендует Михаила Кержакова у «Зенита»

    Теги Зенит Михаил Кержаков Премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Василий Столыпин

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, скорее всего, продолжит карьеру в «Оренбурге».

    По информации «Спорт-Экспресса», южноуральский клуб арендует футболиста до конца сезона.

    Кержаков-младший включен в заявку петербуржцев на Лигу Европы, но не полетел на заключительный зимний сбор в Бельгию.

    «Михаил Кержаков в «Оренбурге»? В каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Скоро все будет объявлено официально. Чуть-чуть подождите и все узнаете. Думаю, что завтра уже все будет ясно», – сказал президент «Оренбурга» Василий Столыпин.

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