«Оренбург» арендует Михаила Кержакова у «Зенита»

Голкипер Михаил Кержаков, скорее всего, продолжит карьеру в «Оренбурге».

По информации «Спорт-Экспресса», южноуральский клуб арендует футболиста до конца сезона.

Кержаков-младший включен в заявку петербуржцев на Лигу Европы, но не полетел на заключительный зимний сбор в Бельгию.

«Михаил Кержаков в «Оренбурге»? В каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Скоро все будет объявлено официально. Чуть-чуть подождите и все узнаете. Думаю, что завтра уже все будет ясно», – сказал президент «Оренбурга» Василий Столыпин.