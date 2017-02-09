Президент мадридского Флорентино Перес заявил, что клуб не собирается предоставлять свой стадион для проведения финала Кубка Испании.

В финале турнира сыграют и «Алавес», игра пройдет 27 мая.

«Финал Кубка не будет сыгран на . Там будут проводиться ремонтные работы. Темы для обсуждений просто нет», — заявил Перес.