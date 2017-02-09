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    Флорентино Перес: «Финал Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу» не состоится. Там будет ремонт»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Кубок Испании Алавес Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб не собирается предоставлять свой стадион «Сантьяго Бернабеу» для проведения финала Кубка Испании.

    В финале турнира сыграют «Барселона» и «Алавес», игра пройдет 27 мая.

    «Финал Кубка не будет сыгран на «Сантьяго Бернабеу». Там будут проводиться ремонтные работы. Темы для обсуждений просто нет», — заявил Перес.

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