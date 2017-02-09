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    Александр Кержаков: «Лучше играть в основе «Зенита», чем получать 50 миллионов евро в год в Китае»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Китай

    Форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что карьера в питерском клубе для него важнее, чем более выгодный контракт в Китае.

    – Как бы вы отнеслись к возможности уехать в Китай за большие деньги?

    – Смотря какие деньги. Не могу даже думать об этом, зная, что такого не произойдет.

    – И все же: основа «Зенита» или 50 миллионов евро в год в Китае?

    – Конечно, основа в «Зените». Если бы «Зенит» на меня не рассчитывал и предлагал вариант в Китае – другое дело, — сказал Кержаков.

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