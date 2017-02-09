Форвард Александр Кержаков заявил, что карьера в питерском клубе для него важнее, чем более выгодный контракт в Китае.

– Как бы вы отнеслись к возможности уехать в Китай за большие деньги?

– Смотря какие деньги. Не могу даже думать об этом, зная, что такого не произойдет.

– И все же: основа «Зенита» или 50 миллионов евро в год в Китае?

– Конечно, основа в «Зените». Если бы «Зенит» на меня не рассчитывал и предлагал вариант в Китае – другое дело, — сказал Кержаков.