Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал новый рекорд в премьер-лиге.

Ибрагимович стал самым возрастным игроком в АПЛ, который забил 15 голов за сезон. Для этого ему потребовалось 23 матча.

«В моей голове есть одна цель, но я вам о ней не скажу, потому что мы ее еще не достигли.

Мои голы? Это то, что я делаю каждый год, – ничего нового, я просто продолжаю свою работу. В прошлом году я забил 27 голов, схожая статистика была и в предыдущих сезонах.

Будет ли «МЮ» бороться за место в ? Я думаю, да. Раньше отрыв топ-4 был большим, сейчас – гораздо меньше.

Пожалуй, наш главный враг – это мы сами. Если бы мы выигрывали матчи и брали бы свои очки там, где должны были это делать, ситуация была бы совершенно иной, но мы имеем то, что имеем. Теперь мы ориентируемся на другие клубы и надеемся, что они тоже будут терять очки», — сказал Ибрагимович.

После 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице и отстает от идущего в зоне Лиги чемпионов «Арсенала» на 2 очка.

Ибрагимович стал самым возрастным игроком АПЛ, достигшим отметки в 15 забитых мячей за сезон