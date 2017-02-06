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    Златан Ибрагимович: «Мой рекорд в АПЛ? Это то, что я делаю каждый год, – ничего нового»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал новый рекорд в премьер-лиге.

    Ибрагимович стал самым возрастным игроком в АПЛ, который забил 15 голов за сезон. Для этого ему потребовалось 23 матча.

    «В моей голове есть одна цель, но я вам о ней не скажу, потому что мы ее еще не достигли.

    Мои голы? Это то, что я делаю каждый год, – ничего нового, я просто продолжаю свою работу. В прошлом году я забил 27 голов, схожая статистика была и в предыдущих сезонах.  

    Будет ли «МЮ» бороться за место в Лиге чемпионов? Я думаю, да. Раньше отрыв топ-4 был большим, сейчас – гораздо меньше.

    Пожалуй, наш главный враг – это мы сами. Если бы мы выигрывали матчи и брали бы свои очки там, где должны были это делать, ситуация была бы совершенно иной, но мы имеем то, что имеем. Теперь мы ориентируемся на другие клубы и надеемся, что они тоже будут терять очки», — сказал Ибрагимович.

    После 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице и отстает от идущего в зоне Лиги чемпионов «Арсенала» на 2 очка.

    Ибрагимович стал самым возрастным игроком АПЛ, достигшим отметки в 15 забитых мячей за сезон  

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