Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением об игровом стиле своих команд в английской премьер-лиге.

В матче 24-го тура АПЛ «МЮ» в гостях обыграл «Лестер» со счетом 3:0.

«Мои команды здорово играют, но на протяжении долгих лет своей карьеры, особенно в Англии, когда мои команды были безжалостны, когда феноменально играли в обороне и были очень хороши в контратаках, – я слушал каждую неделю, что этого недостаточно. Даже несмотря на то, что я трижды выигрывал титул чемпиона.

Похоже, в этом сезоне феноменальная игра в обороне вкупе с классными контратаками признаны искусством, так что это большое изменение для Англии.

Я не хочу менять стиль нашей игры. Мы играем так, как играем. Я не хочу быть тренером команды, которая здорово играет, создает моменты и не выигрывает матчи. Нам надо забивать голы – и в матче с «Лестером» мы это сделали», — сказал Моуринью.