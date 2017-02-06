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    Стефано Пиоли: «Играли с «Ювентусом» на равных, но нам не дали два пенальти»

    Теги Интер Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия судьи

    Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче чемпионата Италии.

    «Пропущенный гол меня разозлил – мы не правильно расположились перед угловым, хотя ранее Куадрадо уже бил с такой позиции. В первом тайме нам не дали два пенальти, при этом дополнительный судья находился лишь в 23 сантиметрах от эпизодов. Спорной показалась и красная карточка Перишичу на последней минуте.

    А так мы играли с «Ювентусом» на равных, создавали моменты, но обстоятельства сложились не в нашу пользу. Повтор четко дает понять: фол Манджукича – это пенальти. Я раньше был защитником и могу сказать, что Кьеллини потерял своего игрока и задел локтем Икарди.

    Жаль, что проиграли из-за потери концентрации при пропущенном мяче и из-за чужих ошибок – в важных эпизодах решения принимались в одну сторону», – сказал Пиоли.

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