Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от (0:1) в матче чемпионата Италии.

«Пропущенный гол меня разозлил – мы не правильно расположились перед угловым, хотя ранее Куадрадо уже бил с такой позиции. В первом тайме нам не дали два пенальти, при этом дополнительный судья находился лишь в 23 сантиметрах от эпизодов. Спорной показалась и красная карточка Перишичу на последней минуте.

А так мы играли с «Ювентусом» на равных, создавали моменты, но обстоятельства сложились не в нашу пользу. Повтор четко дает понять: фол Манджукича – это пенальти. Я раньше был защитником и могу сказать, что Кьеллини потерял своего игрока и задел локтем Икарди.

Жаль, что проиграли из-за потери концентрации при пропущенном мяче и из-за чужих ошибок – в важных эпизодах решения принимались в одну сторону», – сказал Пиоли.