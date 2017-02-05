Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал возможный уход из команды.

«Я должен сделать все возможное, чтобы помочь команде в ближайшие три месяца.

После этого клуб решит, есть мне здесь место или нет», – сказал Агуэро.

В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский форвард провел 18 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.

В последних двух играх Агуэро выходил на поле лишь на замену: сначала на 18 минут, потом на 8.