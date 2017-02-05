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    Серхио Агуэро: «Я буду помогать команде, а потом клуб решит, нужен ли я здесь»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал возможный уход из команды.

    «Я должен сделать все возможное, чтобы помочь команде в ближайшие три месяца.

    После этого клуб решит, есть мне здесь место или нет», – сказал Агуэро.

    В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский форвард провел 18 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.

    В последних двух играх Агуэро выходил на поле лишь на замену: сначала на 18 минут, потом на 8. 

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