Серхио Агуэро: «Я буду помогать команде, а потом клуб решит, нужен ли я здесь»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал возможный уход из команды.
«Я должен сделать все возможное, чтобы помочь команде в ближайшие три месяца.
После этого клуб решит, есть мне здесь место или нет», – сказал Агуэро.
В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский форвард провел 18 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.
В последних двух играх Агуэро выходил на поле лишь на замену: сначала на 18 минут, потом на 8.
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