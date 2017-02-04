Президент РФС Виталий Мутко рассказал, какие задачи являются приоритетными для союза в наступившем году.

«Сегодня вопрос лежит, прежде всего, в двух плоскостях. Первое, это экономика. РФС, который я принял, имел кредиторскую задолженность в 1,5 миллиарда рублей, на сегодня – 600 миллионов. Поэтому, понимая всю необходимость усиления, набора кадров, для меня все-таки сегодня самое главное – «выйти в ноль».

Только содержание 22 сборных команд обходится в 1,5 миллиарда рублей. Есть поверхностное видение, когда замечают только главную команду, но есть юноши, молодежь, и все это лежит на плечах РФС. Не говоря уже о массовом футболе, пляжном футболе, мини-футболе.

Вот вы мне говорите о каких-то кандидатурах, но никто не хочет работать, если ты минимум 300 тысяч не заплатишь. Я второй раз прихожу в РФС и хочу вывести бюджет в ноль. А если кто-то считает, что кто-то что-то должен в эту организацию приносить, он ошибается. Все это надо учитывать.

Я понимаю, что мы, может быть, даже отстаем, надо какие-то более четкие реформы начинать, но это третья задача. Главное – экономика. Второе – подготовка сборной к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В общем, есть приоритеты», – сказал Мутко.