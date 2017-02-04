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    «Барселона» может подписать Иско бесплатно летом 2018 года

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Иско

    Полузащитник «Реала» Иско, который через полтора года может стать свободным агентом, попал в сферу интересов «Барселоны».

    Сообщается, что каталонский клуб планирует подписать 24-летнего испанца летом 2018 года бесплатно, если тот не продлит контракт с мадридцами.

    Ранее стало известно, что Иско, у которого дефицит игровой практики, не намерен заключать новое соглашение с «Реалом», пока Зинедин Зидан занимает пост главного тренера.

    В 15 матчах текущего чемпионата Испании Иско забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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