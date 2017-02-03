«Нью-Йорк Ред Буллс» пошутил над Лэмпардом, опубликовав видео, где ему прокидывают мяч между ног

Клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Буллс» пошутил над полузащитником , который вчера объявил о завершении карьеры. Лэмпард играл в МЛС за принципиального соперника «Ред Буллс» «Нью-Йорк Сити».

Официальный твиттер «Ред Буллс» опубликовал видео, на котором хавбек Майк Грелла прокидывает Лэмпарду мяч между ног.

Видео было сопровождено словом «Пока» и хэштегом # NYisRED ( – красный»).

Доблесть, подвиги и слава. Карьерный путь Лэмпарда в «Челси»