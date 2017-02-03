Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Нью-Йорк Ред Буллс» пошутил над Лэмпардом, опубликовав видео, где ему прокидывают мяч между ног

    Теги Челси Фрэнк Лэмпард МЛС Нью-Йорк Ред Буллс видео Нью-Йорк Сити

    Клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Буллс» пошутил над полузащитником Фрэнком Лэмпардом, который вчера объявил о завершении карьеры. Лэмпард играл в МЛС за принципиального соперника «Ред Буллс» «Нью-Йорк Сити».

    Официальный твиттер «Ред Буллс» опубликовал видео, на котором хавбек Майк Грелла прокидывает Лэмпарду мяч между ног.

    Видео было сопровождено словом «Пока» и хэштегом # NYisRED («Нью Йорк – красный»).

     

    Доблесть, подвиги и слава. Карьерный путь Лэмпарда в «Челси»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться