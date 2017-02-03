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    Sports.ru

    Сайт стадиона «Крестовский» упал из-за большого числа посетителей

    Теги болельщики Крестовский стадионы

    Интернет-сайт стадиона «Крестовский» не выдержал потока желающих получить бесплатный билет на мотошоу 11 февраля.

    Мероприятие на 10 тысяч зрителей станет первым для нового стадиона в Санкт-Петербурге.

    Сайт zenitarena.gcrr.ru, принимающий заявки, перестал работать из-за большого числа желающих.

    «Мы усиливаем портал. Регистрация начнется сегодня», – прокомментировали ситуацию в Городском центре размещения рекламы.

    Тестовое мероприятие состоится 11 февраля. Оно получило название «Первый посетитель»: в течение часа на арене дрифтеры будут показывать трюки с управляемыми заносами, также выступят мотоциклисты и роллеры.

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