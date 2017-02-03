Сайт стадиона «Крестовский» упал из-за большого числа посетителей

Интернет-сайт стадиона не выдержал потока желающих получить бесплатный билет на мотошоу 11 февраля.

Мероприятие на 10 тысяч зрителей станет первым для нового стадиона в Санкт-Петербурге.

Сайт zenitarena.gcrr.ru, принимающий заявки, перестал работать из-за большого числа желающих.

«Мы усиливаем портал. Регистрация начнется сегодня», – прокомментировали ситуацию в Городском центре размещения рекламы.

Тестовое мероприятие состоится 11 февраля. Оно получило название «Первый посетитель»: в течение часа на арене дрифтеры будут показывать трюки с управляемыми заносами, также выступят мотоциклисты и роллеры.