Нападающий Чума Анене поделился мнением о том, что контрольный матч против «Ботошани» из Румынии мог носить договорной характер.

«До нашего недавнего товарищеского матча с «Ботошани» я бы ответил, что не играл ни в одном матче, который можно назвать странным. По крайней мере никто ко мне не приходил и ничего не предлагал.

Возможно, кто-то работал сам на себя, кого-то просили подать десять угловых за матч, мне об этом неизвестно. Но по игре с «Ботошани» у меня закралось ощущение, что я участвовал в матче, который оказался договорным.

Два пенальти за первый тайм, второй — на шестой добавленный минуте, да еще он и перебивался… Кажется, судье было нужно назначить именно столько пенальти или чтобы мы проиграли именно 0:3. Все это выглядело дико. Не знаю, почему мы не покинули поле в знак протеста.

Я никогда не участвовал в игре, где моя команда была вынуждена так поступить. Хотя однажды она прервала матч, который сочла подозрительным. Я тогда был травмирован, – сказал Анене.

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