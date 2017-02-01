Клубы АПЛ впервые достигли суммарной прибыли по итогам зимнего трансферного окна

Вчера в Европе закрылось зимнее трансферное окно, по итогам которого клубы английской премьер-лиги заработали на продаже игроков больше, чем потратили.

Суммарно 20 клубов АПЛ потратили 215 миллионов фунтов, что стало наивысшим показателем за последние шесть лет.

Вместе с тем на продаже игроков они заработали 255 миллионов фунтов, и, тем самым, получили «чистую» прибыль по итогам трансферной кампании. Во многом это обусловлено переходами полузащитника Оскара и нападающего «Уотфорда» Одиона Игало в китайскую суперлигу. Стоимость Оскара составила 60 миллионов фунтов, Игало – 20 миллионов.

Трансфер Оскара стал самым дорогим за это трансферное окно в АПЛ, второе место занял переход полузащитника Димитри Пайета из «Вест Хэма» в «Марсель» за 25 миллионов фунтов. Третье место – трансфер Моргана Шнайдерлина из в «Эвертон» – 22 миллиона фунтов.