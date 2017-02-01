Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей с (1:1) в игре чемпионата Англии. Мерсисайдцы прервали 3-матчевую серию поражений.

«Я говорил перед матчем, что нашему прекрасному, могучему клубу не нужно терять самообладание, и людям это не понравилось. Даже когда проигрываешь, не все так плохо. Наша команда превосходно относится к делу, так что давайте приложим все усилия и посмотрим, где мы окажемся по окончании сезона.

Сегодня мы добились хорошего результата, но мы должны продолжать бороться», – сказал Клопп.