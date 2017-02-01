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    Юрген Клопп: «Ничья с «Челси» – хороший результат, будем продолжать бороться»

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей с «Челси» (1:1) в игре чемпионата Англии. Мерсисайдцы прервали 3-матчевую серию поражений.

    «Я говорил перед матчем, что нашему прекрасному, могучему клубу не нужно терять самообладание, и людям это не понравилось. Даже когда проигрываешь, не все так плохо. Наша команда превосходно относится к делу, так что давайте приложим все усилия и посмотрим, где мы окажемся по окончании сезона.

    Сегодня мы добились хорошего результата, но мы должны продолжать бороться», – сказал Клопп.

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