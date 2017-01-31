Хихонский «Спортинг» объявил о переходе Ласина Траоре
Бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре официально стал игроком хихонского «Спортинга».
Испанский клуб арендовал 26-летнего форварда, правами на которого владеет «Монако», до конца сезона.
Ивуариец начинал сезон в составе армейцев и в 14 матчах чемпионата России забил 5 голов.
Фото: официальный твиттер хихонского «Спортинга»
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