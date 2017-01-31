Хихонский «Спортинг» объявил о переходе Ласина Траоре

Бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре официально стал игроком хихонского «Спортинга».

Испанский клуб арендовал 26-летнего форварда, правами на которого владеет , до конца сезона.

Ивуариец начинал сезон в составе армейцев и в 14 матчах чемпионата России забил 5 голов.

Фото: официальный твиттер хихонского «Спортинга»

Иванович переходит в «Зенит», ЦСКА скинул Траоре в Испанию. Онлайн