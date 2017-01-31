Панченко близок к переходу в «Локомотив»
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко близок к переходу в «Локомотив». Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.
Ожидается, что о трансфере будет объявлено сегодня. Ранее стало известно, что Панченко покинул сбор «Динамо» за 2 дня до его окончания по семейным обстоятельствам.
В конце декабря отец футболиста Виктор Панченко был назначен директором селекционно-аналитического департамента «Локомотива».
С 15 голами в 21 матче 27-летний нападающий лидирует в гонке снайперов ФНЛ.
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