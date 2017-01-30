Главный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос о своем самом значимом достижении в футболе.

«Их так много, что ответить довольно сложно, но давайте начнем с самого начала.

Выиграть Лигу Чемпионов с «Порту» — это история. Выиграть АПЛ с «Челси» после 50 лет без титула – это история. Выиграть требл с «Интером» — это история. Выиграть трофей с после нескольких лет без титулов – это история. Вернуться в премьер-лигу и снова выиграть ее с — это история.

Так что у меня богатая и прекрасная карьера, но есть одна большая проблема: я всегда хочу новых достижений», — сказал Моуринью.