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    Жозе Моуринью: «Мое самое большое достижение в футболе? У меня проблема: я всегда хочу новых достижений»

    Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Порту премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Лига чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своем самом значимом достижении в футболе.

    «Их так много, что ответить довольно сложно, но давайте начнем с самого начала.

    Выиграть Лигу Чемпионов с «Порту» — это история. Выиграть АПЛ с «Челси» после 50 лет без титула – это история. Выиграть требл с «Интером» — это история. Выиграть трофей с «Реалом» после нескольких лет без титулов – это история. Вернуться в премьер-лигу и снова выиграть ее с «Челси» — это история.

    Так что у меня богатая  и прекрасная карьера, но есть одна большая проблема: я всегда хочу новых достижений», — сказал Моуринью.

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