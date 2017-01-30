Главный тренер Жозе Моуринью заявил, что не верит в победу команды в текущем чемпионате Англии.

«Если смотреть реально, то наше чемпионство в АПЛ, думаю, миссия почти невыполнимая. Но я не думаю об этом, я думаю о следующем матче – эта миссия выполнима.

В Кубке лиги наши шансы на победу — 50 процентов, в Кубке Англии мы в 1/8 финала, в Лиге Европы — в 1/16, так что впереди у нас много матчей. «Ливерпулю» между тем осталось сыграть 16 матчей в сезоне – вот такая у нас безумная ситуация.

У «Саутгемптона» будет 15 дней для подготовки к финалу [Кубка лиги], в то время как нам придется дважды сыграть с «Сент-Этьеном» [в Лиге Европы] и в пятом раунде Кубка Англии. Догадываюсь, какие удивительные подарки нас ожидают.

«Уотфорду», к примеру, пришлось играть сегодня, а следом ему играть во вторник. Это смешно. Как можно играть через два дня? Зачем было вчера проводить так много матчей?» — сказал Моуринью.

После 22 туров «МЮ» занимает в таблице АПЛ 6-е место, отставая от лидирующего «Челси» на 14 очков.