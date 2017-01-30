Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча чемпионата Испании с (3:0).

«Это важная для нас победа, мы показали хорошую игру против серьезного соперника. Мы пытались прессинговать с самого начала, но у нас не очень хорошо получалось. После перерыва поменяли тактику и стали больше играть на контратаках.

Иногда соперник доставлял нам хлопот, но в целом мы сыграли хорошо – забить три гола «Сосьедаду» не так-то и легко. Мы не позволили сопернику создать много моментов, и это очень важно. Доволен, что сыграли на ноль.

Да, нам не нравится, когда болельщики нас освистывают, но сегодня игрокам нужна была поддержка и они ее получили. Освистывание Роналду? Вы задаете вопрос с таким серьезным выражением лица, что я предпочел бы просто улыбнуться», – сказал Зидан.