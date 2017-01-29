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    The Sun: «Вест Бромвич» предлагает «Зениту» 5 млн фунтов за Ломбертса

    Теги Зенит Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Вест Бромвич Николас Ломбертс

    «Вест Бромвич» заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Николаса Ломбертса.

    Главный тренер «дроздов» Тони Пулис намерен усилить оборонительную линию команды этой зимой.

    По информации The Sun, «ВБА» готов предложить за 31-летнего игрока 5 миллионов фунтов, в настоящее время клубы ведут переговоры.

    Ранее сообщалось, что интерес к Ломбертсу также проявляли бельгийские клубы, однако «Зенит» не устраивали предложенные ими условия.

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