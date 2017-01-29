«Вест Бромвич» заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Николаса Ломбертса.

Главный тренер «дроздов» Тони Пулис намерен усилить оборонительную линию команды этой зимой.

По информации The Sun, «ВБА» готов предложить за 31-летнего игрока 5 миллионов фунтов, в настоящее время клубы ведут переговоры.

Ранее сообщалось, что интерес к Ломбертсу также проявляли бельгийские клубы, однако «Зенит» не устраивали предложенные ими условия.