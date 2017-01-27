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    Алан Дзагоев: «Готов показать себя в АПЛ, только Англия не готова забрать меня»

    Теги ЦСКА Боруссия Дортмунд Премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Алан Дзагоев высшая лига Китай

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением по поводу своего возможного ухода в другой клуб.

    – Когда уже поедете в Европу? Пора показать себя в Англии или Германии!

    — Да я готов. Только Англия не готова забирать меня. Может, не подхожу по игровой модели или недотягиваю до этого уровня. Второе полугодие 2016-го почти полностью пропустил из-за травм, зато в «золотом» сезоне из 30 матчей провел 29. К сожалению, футбол невозможен без травм. Ничего, будем работать. 

    — Есть предложения из Европы?

    — Честно? Нет. Агент работает, конкретики нет – все на уровне слухов. 

    — Состоится ли все-таки переход в «Эвертон» в январе?

    — Вряд ли. Когда на столе у Евгения Ленноровича (Гинер, президент ЦСКА – прим. Sports.ru) будет лежать предложение, тогда и поговорим. 

    — Предложение от аутсайдера АПЛ вроде «Кристал Пэлас» рассмотрели бы?

    — Нет. Дело не в том, что я гордый. Просто не хочется уходить в никуда. Команда должна за что-то бороться – как минимум за места в Лиге Европы. 

    — Реален ли отъезд в Европу с понижением зарплаты?

    — Реален, и я не раз об этом заявлял. Я готов «упасть» в зарплате, но, конечно, не на 50%. Все-таки у меня семья, дети, а это самая важная часть жизни.

    — Говорят, что возможен ваш переход в Дортмунд. Хотели бы этого трансфера?

    — Это было бы интересно. Но, опять-таки, какой смысл фантазировать, если нет конкретной заинтересованности?

    — Прописана ли в контракте с ЦСКА сумма отступных?

    — Не могу разглашать сумму, но отступные предусмотрены. Контракт рассчитан еще на два с половиной года.

    — Возможен ли переход в «Спартак»?

    — Со всем уважением отношусь к этой команде, но «Спартак» с ЦСКА – давние противники. Если не уеду в Европу, то хотел бы всю карьеру провести в ЦСКА.

    — Уехали бы в Китай за 30 000 000 в год?

    — Задумался бы (смеется). Деньги большие – за три-четыре года можно обеспечить безбедную жизнь не только детям, но и правнукам. Но я все же хотел бы еще чего-то добиться в футболе, чтобы было чем гордиться после завершения карьеры, – сказал Дзагоев.

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