Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением по поводу своего возможного ухода в другой клуб.

– Когда уже поедете в Европу? Пора показать себя в Англии или Германии!

— Да я готов. Только Англия не готова забирать меня. Может, не подхожу по игровой модели или недотягиваю до этого уровня. Второе полугодие 2016-го почти полностью пропустил из-за травм, зато в «золотом» сезоне из 30 матчей провел 29. К сожалению, футбол невозможен без травм. Ничего, будем работать.

— Есть предложения из Европы?

— Честно? Нет. Агент работает, конкретики нет – все на уровне слухов.

— Состоится ли все-таки переход в «Эвертон» в январе?

— Вряд ли. Когда на столе у Евгения Ленноровича (Гинер, президент ЦСКА – прим. Sports.ru) будет лежать предложение, тогда и поговорим.

— Предложение от аутсайдера АПЛ вроде «Кристал Пэлас» рассмотрели бы?

— Нет. Дело не в том, что я гордый. Просто не хочется уходить в никуда. Команда должна за что-то бороться – как минимум за места в Лиге Европы.

— Реален ли отъезд в Европу с понижением зарплаты?

— Реален, и я не раз об этом заявлял. Я готов «упасть» в зарплате, но, конечно, не на 50%. Все-таки у меня семья, дети, а это самая важная часть жизни.

— Говорят, что возможен ваш переход в . Хотели бы этого трансфера?

— Это было бы интересно. Но, опять-таки, какой смысл фантазировать, если нет конкретной заинтересованности?

— Прописана ли в контракте с ЦСКА сумма отступных?

— Не могу разглашать сумму, но отступные предусмотрены. Контракт рассчитан еще на два с половиной года.

— Возможен ли переход в «Спартак»?

— Со всем уважением отношусь к этой команде, но «Спартак» с ЦСКА – давние противники. Если не уеду в Европу, то хотел бы всю карьеру провести в ЦСКА.

— Уехали бы в Китай за 30 000 000 в год?

— Задумался бы (смеется). Деньги большие – за три-четыре года можно обеспечить безбедную жизнь не только детям, но и правнукам. Но я все же хотел бы еще чего-то добиться в футболе, чтобы было чем гордиться после завершения карьеры, – сказал Дзагоев.