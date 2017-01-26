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    В отборе к молодежному Евро-2019 Россия сыграет Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром

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    В Ньоне состоялась церемония жеребьевки квалификационного турнира Eвро-2019 среди игроков не старше 21 года, который пройдет в Италии и Сан-Марино летом 2019 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Состав групп выглядит следующим образом:

    Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдавия, Белоруссия, Сан-Марино.

    Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия.

    Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова.

    Группа 4: Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра.

    Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово.

    Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта.

    Группа 7: Сербия, Австрия, РОССИЯ, Македония, Армения, Гибралтар.

    Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн.

    Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.

    Италия получит прямую путевку, а второй хозяин финального турнира Сан-Марино будет играть в отборочном цикле.

    Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи, победители в которых также отправятся в финальную стадию турнира.

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