В отборе к молодежному Евро-2019 Россия сыграет Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром

В Ньоне состоялась церемония жеребьевки квалификационного турнира Eвро-2019 среди игроков не старше 21 года, который пройдет в Италии и Сан-Марино летом 2019 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдавия, Белоруссия, Сан-Марино.

Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия.

Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова.

Группа 4: Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра.

Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово.

Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта.

Группа 7: Сербия, Австрия, РОССИЯ, Македония, Армения, Гибралтар.

Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн.

Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.

Италия получит прямую путевку, а второй хозяин финального турнира Сан-Марино будет играть в отборочном цикле.

Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи, победители в которых также отправятся в финальную стадию турнира.