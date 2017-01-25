Полузащитник «Эльфсборга» Классон перешел «Краснодара»

заключил контракт со шведским полузащитником «Эльфсборга» .

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на 3,5 года.

В составе Классон принял участие в 177 матчах, забил 45 голов и отдал 37 голевых передач.

В 2012 году полузащитник дебютировал в составе сборной Швеции, с тех пор провел в ее составе 9 матчей и забил 1 гол.

Классон присоединится к «Краснодару» на втором зимнем сборе команды, который начнется в Испании 29 января.

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