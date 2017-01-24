«Манчестер Юнайтед» пересадит 2600 обладателей абонементов на «Олд Траффорд», чтобы оборудовать зону для инвалидов

сообщил, что в течение ближайших трех сезонов 2600 владельцев абонементов на будут пересажены на другие места в связи с проведением работ по оборудованию зоны для просмотра футбола и комфортного расположения людей с ограниченными возможностями.

Ожидается, что в рамках данного проекта будет оборудовано порядка 300 мест.

«Олд Траффорд» – это дом для всех болельщиков «МЮ», и эти изменения помогут куда большему количество наших верных поклонников, ограниченных в своем передвижении, присутствовать на матчах и вживую наблюдать за своими героями», – сказано в сообщении на сайте клуба.