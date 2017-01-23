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    Виктор Гончаренко: «С пониманием отношусь к тому, что «Спартак» и «Зенит» укрепляются, а ЦСКА выглядит скромно»

    Теги ЦСКА ЦСКА Премьер-лига Россия Премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Виктор Гончаренко Ласина Траоре Ласина Траоре

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первого тренировочного сбора для команды.

    – Команда должна быть адаптирована под несколько схем. Она должна постоянно быть в стадии эволюции, нельзя стоять на месте. Что касается сравнений с «Ювентусом»… Чем больше вариантов у тебя есть, тем сложнее сопернику тебя анализировать. Перед весенней частью определимся, по какой схеме лучше играть. Одно дело – что в голове у меня, а другое – что в голове у футболистов, как они воплощают это в жизнь.

    – Как оцените действия Игнашевича на первом сборе, в какой он форме?

    – Что касается посыла про возвращение – это надо адресовать главному тренеру сборной, не могу ничего советовать. Что касается Игнашевича, вызывает восхищение и уважение, как человек готовится к каждой тренировке и сбору. Легко переносит все нагрузки. Молодым бывает тяжело, а он приходит, делает все на максимуме и спокойно уходит. Его класс, начало атаки и понимание нужны команде. Посмотрим, как он будет реагировать на те изменения, которые мы делаем. Учитывая, что Игнашевич и братья Березуцкие играли по этой схеме, им проще.

    – Вы теперь будете строить свои действия от соперника?

    – Нет. Если говорю, что соперникам будет тяжелее, это не значит, что мы будем отталкиваться от них. ПФК ЦСКА – такой клуб, который всегда должен играть от себя.

    – Ждете ли пополнения в линию нападения? И устраивает ли вас Ласина Траоре?

    – Я смотрю на футболистов, которые есть в составе, стараюсь выжать максимум из них. У нас есть селекционный отдел, который хорошо работает. Надо понимать, что зимой очень сложно найти нужного по качеству игрока. Конечно, мы ждем приобретение. Если оно будет – хорошо. Если нет – надо использовать те ресурсы, которые есть. Что касается Траоре, он достаточно хорошо отработал ту часть сбора, на которой присутствовал. По всем игрокам у меня приятное впечатление, но по нему цельного пока нет. 

    – Насколько вам как тренеру нужен Панченко?

    – Кирилл неспроста столько мячей забил за «Динамо», у него есть очень хорошие качества для любой команды. Он был бы для нас хорошим подспорьем. Но я исхожу из того, что у меня есть под рукой, не ориентируясь на то, что происходит в других командах.

    – На какой позиции рассматриваете Витиньо?

    – Как нападающего. Он в Бразилии играл на этой позиции, ему там удобно. И надо исходить из того, что он из тех людей, кто может на ровном месте что-то придумать. В то же время надо учитывать, что он, как и все бразильцы, не очень любит обороняться.

    – «Спартак» усиленно укрепляется, как и «Зенит», а ЦСКА выглядит скромно. С пониманием реагируете на ситуацию или есть чувство зависти?

    – С полным спокойствием и пониманием. Уверен в тех игроках, которые есть. Много лет говорят, что Березуцкие и Игнашевич «съезжают», а они выиграли три титула за четыре года. Опыт и класс, которые есть у команды, позволяют с хорошим оптимизмом смотреть в весеннюю часть и следующий сезон.

    – Насколько принципиально, чтобы новые игроки как можно раньше присоединились к команде?

    – Конечно, чем раньше игрок приходит в команду, тем быстрее его можно адаптировать. Одно дело, когда футболист получает травму и восстанавливается. Другое – когда это новичок. Хотелось бы, чтобы они приходили как можно раньше и начали приносить пользу команде.

    – Имеете ли право подгонять селекционную службу и требовать от них ускориться?

    – Такие вопросы не всегда к селекционной службе. Процесс переговоров сложный. Зимой трудно найти игрока. Посреди сезона клубы неохотно расстаются с футболистами. Скорее надо говорить о том, что будет происходить летом.

    – Общались ли с Еременко?

    – Да, очень часто общаемся. Он подал апелляцию. Ждем решения. Он очень скучает по команде и по игре, – сказал Гончаренко. 

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