Президент ФИФА Джанни Инфантино в сентябре прошлого года просил тогдашнего министра спорта РФ, а ныне вице-премьера Виталия Мутко не баллотироваться на пост президента .

По информации Daily Mail, за несколько дней до выборов Инфантино провел с Мутко неофициальный телефонный разговор, в ходе которого посоветовал ему снять свою кандидатуру, поскольку Мутко был упомянут в докладе (Всемирное антидопинговое агентство) как человек, якобы игравший активную роль в сокрытии допинга в России.

По мнению Инфантино, пребывание Мутко во главе РФС может дискредитировать ФИФА. Кроме того, президент Международной федерации футбола обеспокоен тем, что Мутко входит в совет ФИФА и руководил заявкой России во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2018.

В итоге Мутко проигнорировал просьбу Инфантино и был переизбран президентом РФС.