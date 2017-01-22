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    Daily Mail: Инфантино просил Мутко не выдвигаться на пост президента РФС из-за скандала с WADA

    Теги Виталий Мутко ФИФА РФС WADA Джанни Инфантино

    Президент ФИФА Джанни Инфантино в сентябре прошлого года просил тогдашнего министра спорта РФ, а ныне вице-премьера Виталия Мутко не баллотироваться на пост президента РФС.

    По информации Daily Mail, за несколько дней до выборов Инфантино провел с Мутко неофициальный телефонный разговор, в ходе которого посоветовал ему снять свою кандидатуру, поскольку Мутко был упомянут в докладе WADA (Всемирное антидопинговое агентство) как человек, якобы игравший активную роль в сокрытии допинга в России.

    По мнению Инфантино, пребывание Мутко во главе РФС может дискредитировать ФИФА. Кроме того, президент Международной федерации футбола обеспокоен тем, что Мутко входит в совет ФИФА и руководил заявкой России во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2018.

    В итоге Мутко проигнорировал просьбу Инфантино и был переизбран президентом РФС.

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