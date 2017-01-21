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    Уэйн Руни: «Когда переходил в «МЮ», не думал, что стану лучшим бомбардиром в истории клуба»

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Сток Сити

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями после игры против «Сток Сити» (1:1), став лучшим бомбардиром в истории клуба.

    «Чертовски важное событие. Для меня это большая честь, я очень горжусь.

    Я не могу оценить это достижение в полной мере из-за результата, но в целом – это огромная честь.

    Когда я переходил в «МЮ», не думал, что добьюсь подобного. Как я уже сказал, я очень горжусь, надеюсь, многое еще впереди.

    Футболисты, выступавшие за этот клуб, были игроками топ-уровня. Я горжусь, что играю за эту команду. Стать ее лучшим бомбардиром – большая честь.

    Это очко может сыграть ключевую роль в концовке сезона. Приятно, что мы не проиграли.

    Впереди еще долгий путь, произойти может все, что угодно. Мы должны продолжать набирать очки», – сказал Руни.

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