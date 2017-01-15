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    Антонио Конте: «С каждой победой усиливаем давление на своих преследователей»

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Антонио Конте Лестер

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался после разгрома «Лестера» (3:0) в матче АПЛ.

    «Мы провели вторую игру второй половины сезона. Теперь каждой команде очки будут доставаться с огромным трудом. Мы по-прежнему возглавляем таблицу и с каждой победой усиливаем давление на своих преследователей.

    Сегодня мы начали матч, уже зная результаты игр «Тоттенхэма» и «Арсенала», что дополнительно давило на нас. В столь непростой ситуации мы должны полагаться на свой опыт. Сейчас нам важно не терять очки.

    Сегодня меня не беспокоит ситуация с Костой. Сегодня моя команда показала великолепный футбол и, что более важно, командный дух. Если моя команда крупно и уверенно побеждает на выезде действующего чемпиона, я могу ни о чем не беспокоиться. Я должен отметить работу, которую проделали мои игроки, и сказать, что хочу продолжать вместе идти к победам.

    Азар в атаке? Важно всегда иметь запасной план действий. Сегодня нам пришлось играть без выраженного нападающего. Сегодня и ранее против «Борнмута» мы доказали, что можем добиваться успеха при такой расстановке, одержав в обоих случаях крупные победы.

    Самое главное, чтобы мы при любых обстоятельствах оставались командой и имели под рукой решения для любых ситуаций. Иногда важно уметь адаптироваться к обстоятельствам», – сказал Конте.

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