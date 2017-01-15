Главный тренер Антонио Конте высказался после разгрома «Лестера» (3:0) в матче АПЛ.

«Мы провели вторую игру второй половины сезона. Теперь каждой команде очки будут доставаться с огромным трудом. Мы по-прежнему возглавляем таблицу и с каждой победой усиливаем давление на своих преследователей.

Сегодня мы начали матч, уже зная результаты игр «Тоттенхэма» и , что дополнительно давило на нас. В столь непростой ситуации мы должны полагаться на свой опыт. Сейчас нам важно не терять очки.

Сегодня меня не беспокоит ситуация с Костой. Сегодня моя команда показала великолепный футбол и, что более важно, командный дух. Если моя команда крупно и уверенно побеждает на выезде действующего чемпиона, я могу ни о чем не беспокоиться. Я должен отметить работу, которую проделали мои игроки, и сказать, что хочу продолжать вместе идти к победам.

Азар в атаке? Важно всегда иметь запасной план действий. Сегодня нам пришлось играть без выраженного нападающего. Сегодня и ранее против «Борнмута» мы доказали, что можем добиваться успеха при такой расстановке, одержав в обоих случаях крупные победы.

Самое главное, чтобы мы при любых обстоятельствах оставались командой и имели под рукой решения для любых ситуаций. Иногда важно уметь адаптироваться к обстоятельствам», – сказал Конте.