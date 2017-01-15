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    Заключенные могут начать делать сувениры для ЧМ-2018

    Теги бизнес ЧМ-2018

    В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что готовы производить сувенирную продукцию высокого качества к ЧМ-2018.

    «Вопрос производства в уголовной исполнительной системе сувенирной продукции для Чемпионата мира по футболу окончательно не решен. Однако мы готовы сотрудничать в этом направлении с любыми организациями, получившими право на использование соответствующего логотипа», – сообщили в пресс-службе ФСИН.

    В год подразделения учреждений исправительной системы реализуют продукции на сумму свыше 33,5 млрд рублей. Номенклатура производимой в учреждениях исправительной системы продукции включает более 100 тысяч наименований.

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