Инспектора службы безопасности аэропорта Уфы уволили за фото с Семаком

Инспектор службы авиационной безопасности Виталий Двоеглазов сообщил о своем увольнении за фотографию с новым главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком, которую он сделал в аэропорту города 30 декабря.

«Данная фотография была опубликована мной на своей странице утром. В этот же день ведущие издания Уфы и республики, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали ее у себя. 9 января руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию.

Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл. Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды», – написал Двоеглазов.

Болельщик «Уфы» написал заявление об увольнении по собственному желанию, «чтобы не портить трудовую книжку».

Фото: страница Виталия Двоеглазова «ВКонтакте»