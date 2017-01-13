«Р-Спорт»: Оздоев может перейти в «Зенит»
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может перейти в «Зенит». Об этом сообщает «Р-Спорт».
Если трансфер Оздоева состоится, петербургский клуб с большей долей вероятности расстанется с хавбеком Артуром Юсуповым. Юсупов перешел в «Зенит» летом 2015 года, соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2019 года.
В текущем сезоне Оздоев провел за «Рубин» 10 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
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