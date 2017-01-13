Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может перейти в «Зенит». Об этом сообщает «Р-Спорт».

Если трансфер Оздоева состоится, петербургский клуб с большей долей вероятности расстанется с хавбеком Артуром Юсуповым. Юсупов перешел в «Зенит» летом 2015 года, соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2019 года.

В текущем сезоне Оздоев провел за «Рубин» 10 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.