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    «Р-Спорт»: Оздоев может перейти в «Зенит»

    Теги Зенит Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Юсупов Магомед Оздоев

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может перейти в «Зенит». Об этом сообщает «Р-Спорт».

    Если трансфер Оздоева состоится, петербургский клуб с большей долей вероятности расстанется с хавбеком Артуром Юсуповым. Юсупов перешел в «Зенит» летом 2015 года, соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2019 года.

    В текущем сезоне Оздоев провел за «Рубин» 10 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

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