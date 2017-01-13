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    «МЮ» – «Ливерпуль». Впервые на матче АПЛ будут работать камера-паук

    Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия телевидение

    В воскресном матче 21-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» впервые в истории чемпионата Англии будет использована камера-пауку.

    Зрители смогут увидеть некоторые моменты игры с высоты птичьего полета. Камера с углом обзора в 360 градусов работает над всем полем на высоте от 10 до 40 метров.

    Подобная технология уже применяется на матчах Лиги чемпионов и чемпионата мира.

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