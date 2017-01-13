В воскресном матче 21-го тура между и «Ливерпулем» впервые в истории чемпионата Англии будет использована камера-пауку.

Зрители смогут увидеть некоторые моменты игры с высоты птичьего полета. Камера с углом обзора в 360 градусов работает над всем полем на высоте от 10 до 40 метров.

Подобная технология уже применяется на матчах Лиги чемпионов и чемпионата мира.