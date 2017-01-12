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    Экс-глава WADA: «Если страны откажутся от участия на ЧМ-2018, это будет начало возможности лишения России права проведения»

    Теги допинг Ричард Паунд ЧМ-2018

    Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член МОК Ричард Паунд поделился мнением о перспективах проведения ЧМ-2018 в России в случае отказа от участия со стороны некоторых стран.

    10 января национальные антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить РФ от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за многочисленных допинг-скандалов.

    «Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА.

    Но нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения.

    Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка», — сказал Паунд.

    ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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