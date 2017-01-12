«Краснодар» подписал полузащитника «Сибири» Овсепяна

«Краснодар» подписал контракт полузащитником «Сибири» Араиком Овсепяном.

21-летний игрок в текущем сезоне провел 11 матчей в ФНЛ, в которых результативными действиями не отметился. Соглашение Овсепяна с «Краснодаром» рассчитано до декабря 2021 года.

В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что главный тренер первой команды Игорь Шалимов возьмет молодого футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля:

ФОТО