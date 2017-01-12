Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Краснодар» подписал полузащитника «Сибири» Овсепяна

    Теги Премьер-лига Россия трансферы ФНЛ Сибирь Краснодар Араик Овсепян

    «Краснодар» подписал контракт полузащитником «Сибири» Араиком Овсепяном.

    21-летний игрок в текущем сезоне провел 11 матчей в ФНЛ, в которых результативными действиями не отметился. Соглашение Овсепяна с «Краснодаром» рассчитано до декабря 2021 года.

    В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что главный тренер первой команды Игорь Шалимов возьмет молодого футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля:

    ФОТО

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться