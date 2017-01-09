Защитник «Ференцвароша» Кристиан Рамирес перешел в «Краснодар»
«Краснодар» объявил о подписании контракта с защитником «Ференцвароша» Кристианом Рамиресом.
Сегодня игрок сборной Эквадора прошел медицинское обследование, после чего было подписано соглашение игрока с клубом, которое рассчитано на 4,5 года. С завтрашнего дня игрок приступает к тренировкам в составе нового клуба.
В составе «Ференцвароша» Кристиан Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской лиги.
Фото: официальный сайт «Краснодара».
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