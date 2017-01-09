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    Защитник «Ференцвароша» Кристиан Рамирес перешел в «Краснодар»

    Теги Премьер-лига Россия трансферы фото Краснодар Ференцварош Кристиан Рамирес

    «Краснодар» объявил о подписании контракта с защитником «Ференцвароша» Кристианом Рамиресом.

    Сегодня игрок сборной Эквадора прошел медицинское обследование, после чего было подписано соглашение игрока с клубом, которое рассчитано на 4,5 года. С завтрашнего дня игрок приступает к тренировкам в составе нового клуба.

    В составе «Ференцвароша» Кристиан Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской лиги.

    Фото: официальный сайт «Краснодара».

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