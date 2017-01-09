Нападающий Роман Павлюченко прокомментировал свою игру в первой половине чемпионата России, а также ответил на вопрос о скандальном матче против (1:4).

- Как оцените свою игру в первой части сезона?

– Не совсем хорошо – мало забил. Да и команда по подбору игроков должна быть повыше в турнирной таблице. Ничего страшного – поработаем хорошенько на сборах, впереди много матчей. Думаю, еще поднимемся.

- Вы часто самокритичны. Черта характера или просто уверенность, что можете больше?

– Могу больше. Помню, когда пришел в «Спартак», Романцев в первый день вызвал к себе и сказал: «Будешь забивать десять мячей за сезон – станешь хорошим нападающим. Если меньше – плохим». Вот я и старался каждый год держать планку в десять и больше голов. На сегодняшний день у меня только три гола – это хреново.

- Какие у вас были эмоции после того матча с «Тереком»?

– Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – еще не так страшно.