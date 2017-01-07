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    «Манчестер Юнайтед» впервые с сентября 2009 года одержал 8 побед подряд

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кубок Англии Лига Европы

    «Манчестер Юнайтед» продлил победную серию.

    Команда тренера Жозе Моуринью в Кубке Англии обыграла «Рединг» (4:0). Победная серия достигла 8 матчей, если учитывать все турниры.

    Ранее манкунианская команда последовательно обыграла «Зарю» (2:0), «Тоттенхэм» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1), «Вест Бромвич» (2:0), «Сандерленд» (3:1), «Мидлсбро» (2:1) и «Вест Хэм» (2:0). «Манчестер Юнайтед» одержал 8 побед подряд впервые с сентября 2009 года.

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