Агент Левандовского: «В Китае Роберт зарабатывал бы больше Тевеса, а сумма трансфера была бы около 250 млн евро»
Цезари Кухарски, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, сообщил, что его клиенту поступало предложение из Китая.
«Со мной связывался агент, который привозит звезд в чемпионат Китая. Название клуба при этом не озвучивалось.
Если бы Левандовски решил переехать в Китай, он зарабатывал бы больше Тевеса, а сумма трансфера была бы, вероятно, в районе 250 миллионов евро.
Но для Роберта сейчас этот вариант не актуален. У «Баварии» много денег, но сейчас этим никого не удивишь, приоритет игрока — добиваться успеха.
Сейчас Левандовски не продается, но никогда не говори никогда», – заявил Кухарски.
В конце 2016 года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до лета 2021 года. В этом сезоне поляк в 16 матчах чемпионата Германии забил 12 голов.
Тевес после перехода в «Шанхай Шеньхуа» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 32 миллиона фунтов в год.
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