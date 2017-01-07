Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Агент Левандовского: «В Китае Роберт зарабатывал бы больше Тевеса, а сумма трансфера была бы около 250 млн евро»

    Теги Бавария Карлос Тевес бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Китай Роберт Левандовски Цезари Кухарски

    Цезари Кухарски, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, сообщил, что его клиенту поступало предложение из Китая.

    «Со мной связывался агент, который привозит звезд в чемпионат Китая. Название клуба при этом не озвучивалось.

    Если бы Левандовски решил переехать в Китай, он зарабатывал бы больше Тевеса, а сумма трансфера была бы, вероятно, в районе 250 миллионов евро.

    Но для Роберта сейчас этот вариант не актуален. У «Баварии» много денег, но сейчас этим никого не удивишь, приоритет игрока — добиваться успеха.

    Сейчас Левандовски не продается, но никогда не говори никогда», – заявил Кухарски.

    В конце 2016 года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до лета 2021 года. В этом сезоне поляк в 16 матчах чемпионата Германии забил 12 голов.

    Тевес после перехода в «Шанхай Шеньхуа» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 32 миллиона фунтов в год.

    Тевес уехал в Китай и станет самым богатым игроком мира

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться