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    Марез признан лучшим игроком года в Африке, Обамеянг – 2-й, Мане – 3-й

    Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия рейтинги сборная Сенегала Лестер сборная Габона сборная Алжира Конфедерация африканского футбола Пьер-Эмерик Обамеянг Садьо Мане Рияд Марез

    Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки по итогам 2016 года. 

    В голосовании, организованном Конфедерацией африканского футбола, Марез набрал 361 балл. 

    Второе место в рейтинге занял форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (313 баллов). 

    Тройку лидеров замкнул хавбек «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садьо Мане (186 баллов). 

     

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