Марез признан лучшим игроком года в Африке, Обамеянг – 2-й, Мане – 3-й
Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки по итогам 2016 года.
В голосовании, организованном Конфедерацией африканского футбола, Марез набрал 361 балл.
Второе место в рейтинге занял форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (313 баллов).
Тройку лидеров замкнул хавбек «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садьо Мане (186 баллов).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.