Марез признан лучшим игроком года в Африке, Обамеянг – 2-й, Мане – 3-й

Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки по итогам 2016 года.

В голосовании, организованном Конфедерацией африканского футбола, Марез набрал 361 балл.

Второе место в рейтинге занял форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (313 баллов).

Тройку лидеров замкнул хавбек «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садьо Мане (186 баллов).