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    «Анжи» рассматривает кандидатуры Карпина и Григоряна

    Теги Премьер-лига Россия возможные трансферы ФНЛ СКА Хабаровск Анжи Валерий Карпин Леонид Назаренко Федор Щербаченко Александр Григорян Сергей Доронченко Осман Кадиев

    «Анжи» пока не определился с кандидатурой главного тренера.

    Ранее был согласован рассчитанный до конца сезона контракт с Федором Щербаченко. Однако потом владельцем «Анжи» стал Осман Кадиев. Новое руководство решило не заключать контракт с Щербаченко, а также расстаться со спортивным директором Сергеем Доронченко.

    Как сообщается, за селекцию будет отвечать Александр Танцюра. Его хотят назначить на должность спортивного директора.

    В качестве кандидатов на пост тренера рассматриваются трое. Это тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян, знакомый с Кадиевым по работе в нижегородской «Волге», Леонид Назаренко, сотрудничавший с Кадиевым в махачкалинском «Динамо», и Валерий Карпин.

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