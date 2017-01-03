«Ювентус» объявил о трансфере Томаса Ринкона

официально объявил о трансфере полузащитника Томаса Ринкона, до последнего времени выступавшего за .

Футболист заключил с туринским клубом контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

Продажа полузащитника принесла «Дженоа» 8 миллионов евро. При определенных условиях лигурийский клуб может впоследствии получить еще миллион.

Полузащитник стал первым венесуэльским футболистом в истории «Ювентуса».