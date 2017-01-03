Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ювентус» объявил о трансфере Томаса Ринкона

    Теги Ювентус серия А Италия трансферы Дженоа Томас Ринкон

    «Ювентус» официально объявил о трансфере полузащитника Томаса Ринкона, до последнего времени выступавшего за «Дженоа».

    Футболист заключил с туринским клубом контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

    Продажа полузащитника принесла «Дженоа» 8 миллионов евро. При определенных условиях лигурийский клуб может впоследствии получить еще миллион.

    Полузащитник стал первым венесуэльским футболистом в истории «Ювентуса».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться