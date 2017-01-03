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    Куман может возглавить «Барселону» в случае ухода Луиса Энрике

    Теги Роналд Куман Эвертон премьер-лига Англия Барселона примера Испания отставки Луис Энрике

    Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман попал в шорт-лист «Барселоны».

    По информации Sportitalia, каталонский клуб провел предварительные переговоры с 53-летним голландским специалистом, видя в нем возможную замену Луису Энрике, который до сих пор не продлил заканчивающийся летом контракт с «Барселоной».

    Куман, выступавший ранее за сине-гранатовых как защитник, никогда не скрывал желания возглавить однажды «Барселону».

    Ранее сообщалось, что приоритетный вариант для каталонцев в случае ухода Энрике – главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

    «Барселона» проведет переговоры с Луисом Энрике о новом контракте в апреле

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