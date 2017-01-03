Куман может возглавить «Барселону» в случае ухода Луиса Энрике
Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман попал в шорт-лист «Барселоны».
По информации Sportitalia, каталонский клуб провел предварительные переговоры с 53-летним голландским специалистом, видя в нем возможную замену Луису Энрике, который до сих пор не продлил заканчивающийся летом контракт с «Барселоной».
Куман, выступавший ранее за сине-гранатовых как защитник, никогда не скрывал желания возглавить однажды «Барселону».
Ранее сообщалось, что приоритетный вариант для каталонцев в случае ухода Энрике – главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.
«Барселона» проведет переговоры с Луисом Энрике о новом контракте в апреле
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