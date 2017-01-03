Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» – «Челси» – матч между двумя классными командами с привилегиями, которых нет у остальных»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что «Челси» и «Тоттенхэм», которые в среду сыграют друг с другом, имеют более удобный календарь по сравнению с другими командами.
«Нас ждет матч «Тоттенхэм» – «Челси», и кто-то проиграет, а может обе команды потеряют два очка.
Поэтому для нас следующий шаг – постараться побеждать в своих матчах, но что касается «Тоттенхэма» и «Челси»... надеюсь, это будет замечательный матч.
Это будет игра между двумя классными командами, обладающими привилегиями, которых нет у остальных – они будут свежие после продолжительного перерыва. Будем верить, что матч получится отличным», – сказал Моуринью.
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