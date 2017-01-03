Главный тренер Жозе Моуринью выразил мнение, что «Челси» и «Тоттенхэм», которые в среду сыграют друг с другом, имеют более удобный календарь по сравнению с другими командами.

«Нас ждет матч «Тоттенхэм» – , и кто-то проиграет, а может обе команды потеряют два очка.

Поэтому для нас следующий шаг – постараться побеждать в своих матчах, но что касается и «Челси»... надеюсь, это будет замечательный матч.

Это будет игра между двумя классными командами, обладающими привилегиями, которых нет у остальных – они будут свежие после продолжительного перерыва. Будем верить, что матч получится отличным», – сказал Моуринью.