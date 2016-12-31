«Зенит» включился в борьбу за хавбека «Ромы» Итурбе

Полузащитник Хуан Итурбе, испытывающий дефицит игровой практики в «Роме», попал в сферу интересов очередных клубов.

По информации Romagiallorossa, в январе 23-летнего игрока сборной Парагвая хочет приобрести не только «Торино», но и с «Лионом».

«Рома» рассчитывает выручить от трансфера Итурбе не менее 10 миллионов евро.

В текущем чемпионате Италии хавбек провел лишь 5 матчей.