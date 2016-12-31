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    «Зенит» включился в борьбу за хавбека «Ромы» Итурбе

    Теги Зенит Лион Рома Торино Премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Хуан Итурбе

    Полузащитник Хуан Итурбе, испытывающий дефицит игровой практики в «Роме», попал в сферу интересов очередных клубов.

    По информации Romagiallorossa, в январе 23-летнего игрока сборной Парагвая хочет приобрести не только «Торино», но и «Зенит» с «Лионом».

    «Рома» рассчитывает выручить от трансфера Итурбе не менее 10 миллионов евро.

    В текущем чемпионате Италии хавбек провел лишь 5 матчей.

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