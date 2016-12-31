«Зенит» включился в борьбу за хавбека «Ромы» Итурбе
Полузащитник Хуан Итурбе, испытывающий дефицит игровой практики в «Роме», попал в сферу интересов очередных клубов.
По информации Romagiallorossa, в январе 23-летнего игрока сборной Парагвая хочет приобрести не только «Торино», но и «Зенит» с «Лионом».
«Рома» рассчитывает выручить от трансфера Итурбе не менее 10 миллионов евро.
В текущем чемпионате Италии хавбек провел лишь 5 матчей.
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