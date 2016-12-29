Георгий Полтавченко: «Всем очевидно, «Зенит-Арена» построена – вот разрешение на ввод в эксплуатацию»
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко прокомментировал выдачу положительного заключения Ростехнадзора стадиону «Крестовский».
«Всем очевидно, стадион построен, завершено строительство, вот соответствующий документ — разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — сказал Полтавченко.
Строительство нового стадиона «Зенита» в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. В связи с заявкой на проведение ЧМ-2018 проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.
Ростехнадзор выдал положительное заключение по «Зенит-Арене»
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