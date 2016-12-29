Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко прокомментировал выдачу положительного заключения Ростехнадзора стадиону .

«Всем очевидно, стадион построен, завершено строительство, вот соответствующий документ — разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — сказал Полтавченко.

Строительство нового стадиона в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. В связи с заявкой на проведение ЧМ-2018 проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

Ростехнадзор выдал положительное заключение по «Зенит-Арене»